La protectora El Refugio actuará como acusación en el caso del criadero investigado en Gijón

Archivo - Algunos de los más de 300 perros evacuados de un criadero de Gijón durante una inspección del Seprona. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La protectora El Refugio se ha personado como acusación en la causa abierta contra las cuatro personas detenidas por la Guardia Civil como presuntas autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito continuado contra los animales en relación con el criadero canino de Gijón, en la parroquia de Serín.

En un comunicado remitido este domingo a la prensa, la entidad recuerda que la investigación se inició tras una denuncia que alertaba de un supuesto caso de maltrato animal en instalaciones de cría de perros situadas en Gijón y en la localidad pacense de Don Benito.

Según señala la organización, las inspecciones realizadas por la Guardia Civil en abril concluyeron con el traslado de 347 perros, entre adultos y crías, a distintos centros para su recuperación y estabilización. Asimismo, ha recordado que los agentes constataron presuntamente deficiencias en materia de bienestar y sanidad animal.

El Refugio ha informado de que se ha personado en el procedimiento judicial abierto contra los cuatro investigados y avanza que solicitará "la máxima pena" para los presuntos responsables.

La Guardia Civil informó en su momento de la detención de cuatro personas por su presunta implicación en estos hechos y de la apertura de diligencias por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal y un delito continuado contra los animales.