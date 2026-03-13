Protesta en La Felguera: la AMPA del Colegio Eulalia Álvarez se moviliza

Cartel de la protesta. - AMPA CP EULALIA ÁLVAREZ

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La AMPA del Colegio Público Eulalia Álvarez Lorenzo, en La Felguera (Langreo), se concentrará, por tercera vez este lunes 16 de marzo, a las puertas del centro en protesta por el mal estado del centro educativo. Posteriormente, se trasladarán al Ayuntamiento para continuar con las reivindicaciones.

"Llevamos meses solicitando soluciones: reuniones, informes, fotografías de los desperfectos... y, aun así, seguimos sin respuestas claras ni un documento firmado que garantice que se van a atender nuestras peticiones", lamentan.

Entre los problemas señalados destacan ventanas y puertas en mal estado que dificultan el correcto funcionamiento de la calefacción, patios con riesgos que provocan heridas o rotura de ropa, y deficiencias generales que impiden un entorno seguro y digno para los estudiantes.