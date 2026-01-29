Protesta en Langreo: El AMPA del Colegio Eulalia Álvarez Lorenzo denuncia abandono del centro

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El AMPA del colegio Eulalia Álvarez Lorenzo (Langreo) ha convocado para el próximo lunes 2 de febrero una concentración frente al centro escolar en protesta por el estado de abandono en que aseguran se encuentra el colegio y la falta de respuesta de las autoridades competentes. La movilización tendrá lugar entre las 9.00 y las 9.30 horas.

Según denuncia la asociación de padres y madres, el centro presenta goteras, socavones en el patio, problemas con la calefacción y cortes eléctricos casi diarios, así como deficiencias en ventanas, suelos e instalaciones sanitarias. El AMPA asegura que estos problemas han sido comunicados al Ayuntamiento y a la Consejería de Educación durante casi un año, sin recibir más respuesta que "parches".

La asociación destaca que la temperatura en las aulas ronda los 13 grados, descendiendo hasta los 10 grados en pasillos y baños, y que el patio de Infantil ha quedado inutilizable por su deterioro, obligando a los niños más pequeños a compartir la zona de recreo con alumnos de primaria.

En un comunicado, el AMPA señala que la situación afecta directamente al bienestar de los alumnos y trabajadores del centro y critica la "pasividad" de las instituciones competentes, que a su juicio han trasladado los problemas de un organismo a otro sin resolverlos.