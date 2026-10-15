El proyecto de dragado de la Ría de Avilés incluye un recinto en tierra para depurar el material no vertible

Parcela para el recinto terrestre en el canal de entrada. - PUERTO DE AVILÉS

AVILÉS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha iniciado el trámite de información pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de dragado de mantenimiento en el Puerto de Avilés para cuatro años y del Proyecto de recinto en tierra en canal de entrada para material de dragado, tras la publicación este jueves del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El director de la Autoridad Portuaria de Avilés, Ramón Muñoz-Calero, ha asegurado que el dragado de mantenimiento constituye "una actuación esencial para garantizar la seguridad de la navegación y la operativa portuaria", pues permite conservar los calados necesarios para el acceso de los buques y el normal funcionamiento de las instalaciones. Asimismo, ha destacado que la información pública representa "un paso fundamental para la tramitación ambiental de unas actuaciones imprescindibles para garantizar la operatividad, la seguridad y la sostenibilidad del Puerto de Avilés".

La actuación ha contempla el dragado máximo de 245.000 metros cúbicos de sedimentos durante un periodo de cuatro años, lo que supone una media de 60.000 metros cúbicos anuales. De dicho volumen total, alrededor de 204.000 metros cúbicos corresponden a la zona activa de la bocana y el canal de entrada, mientras que los 41.000 metros cúbicos restantes se situarán en dársenas y muelles interiores.

La documentación sometida a información pública incluye también el proyecto de construcción de un recinto en tierra en el canal de entrada, destinado al depósito de los materiales extraídos durante el dragado que no pueden vertirse al mar por superar los valores admisibles para determinados parámetros ambientales. Esta infraestructura, concebida para una capacidad de 30.000 metros cúbicos de arena al año, consiste en la ejecución de motas de tierra de cerramiento perimetral, caminos de acceso y una planta de tratamiento del agua procedente del dragado.

Muñoz-Calero ha explicado que este recinto es una parte novedosa que permitirá gestionar adecuadamente los materiales, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental y reforzando la sostenibilidad. Según ha detallado el director de la APA, las arenas no aptas para el depósito directo en el mar se colocarán sobre láminas impermeables y se deshidratarán mediante el drenaje del agua, la cual se depurará a través de una instalación específica. Una vez alcanzado el grado de humedad adecuado, el material se trasladará a un gestor autorizado.

La tramitación actual se enmarca en el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. La Autoridad Portuaria de Avilés solicitó en agosto de 2025 el inicio de la evaluación ambiental simplificada; sin embargo, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental resolvió en abril de 2026 la necesidad de someter la actuación al procedimiento ordinario y estableció la realización de estudios complementarios. Dado que parte de las operaciones previstas se desarrollan dentro de espacios integrados en la Red Natura 2000, el proyecto se ha sometido a una evaluación específica de sus posibles repercusiones sobre estos espacios protegidos.

El expediente sometido a exposición pública está integrado por el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (incluida la evaluación sobre la Red Natura 2000 y el informe de compatibilidad con las Estrategias Marinas), el Proyecto de Dragado de Mantenimiento para cuatro años y el Proyecto de recinto en tierra. Tras la apertura de este trámite, cualquier persona física o jurídica dispone de un plazo de 30 días hábiles para examinar la documentación y formular alegaciones, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.