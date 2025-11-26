El proyecto de Presupuestos entrará el lunes en la Cámara y se votará el 29 de diciembre

Archivo - Sede de la Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRES - Archivo

PP, Vox y Foro critican el cronograma aprobado por la Junta de Portavoces para la tramitación parlamentaria

OVIEDO, 26 Nov. (EEUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha aprobado este miércoles el cronograma para la tramitación de la Ley de Presupuestos para 2026 que establece que el proyecto entre el lunes día 1 de diciembre en la Cámara y su votación se lleve a cabo el 29 de diciembre. Del jueves 4 de diciembre al lunes 15 se celebrarán las comparecencias de las diferentes áreas. Un cronograma que ha sido muy criticado por el PP, Vox y el diputado de Foro, Adrián Pumares.

En este sentido la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha lamentado la actitud de PP y Foro que no votaron a favor de ninguna de las fechas propuestas y a los que el portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas ha acusado de "poner palos en las ruedas".

Dolores Carcedo ha mostrado su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo sobre el proyecto presupuestario antes del día 1 de tal manera que las cuentas entren en la Cámara con "todo el apoyo posible y sean además unas cuentas sólidas".

"El diálogo sigue abierto, está más avanzado con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé con quien seguimos acercando posturas, pero también sigue abierto con Adrián Pumares, de Foro Asturias. Vamos a agotar todo el tiempo posible para alcanzar ese acuerdo", destacó Carcedo.

En el mismo sentido, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, socio de Gobierno del PSOE, ha incidido en que es positivo que el diálogo siga su curso y, aunque ha resaltado que hay mucha mayor sintonía con Covadonga Tomé, es una buena noticia que Adrián Pumares no haya abandonado la mesa de diálogo.

"Espero que muy pronto cerremos acuerdo sobre unos presupuestos que son los de la educación pero también los de la lucha contra incendios. Las demandas de Covadonga Tomé tienen mucho que ver con el bienestar social, sanidad, educación.... hemos encontrado mucha sintonía, así que por ahora no hay escollos, hay diálogo y falta atender a las cifras concretas pero total acuerdo en lo que nos plantea", dijo Vegas.

SIGUEN LAS CONVERSACIONES

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé por su parte, ha insistido en que "continúan negociando, tanto con reuniones presenciales como con conversaciones telefónicas".

"Ayer mismo mandamos un documento al Gobierno con propuestas concretas y aclarar detalles. Algunas propuestas ya están incluídas pero trabajamos para que se puedan incluir otras. Son propuestas dirigidas básicamente a vivienda, salud, etapa universitaria de educación y la implementación de la tasa turística", dijo Tomé, que ha añadido que se trata ahora de dejar patente las partidas y los plazos.

CRÍTICAS DE LA DERECHA

El portavoz del PP, Luis Venta se ha mostrado muy crítico con el cronograma aprobado y ha lamentado que el futuro presupuestario de Asturias "se defina y se va a tramitar de manera bochornosa y a la trágala".

"Lo vivido este miércoles es es una performance de la izquierda asturiana para aprobar a la trágala, en 18 días, los presupuestos y el PP por supuesto ha dicho no a este cronograma", explicó Luis Venta.

Cree el PP que el Gobierno quiere aprobar estas cuentas "a la trágala y de tapadillo" porque son los presupuestos que más castigan impositivamente a los asturianos.

Por su parte la portavoz de Vox, Carolina López, ha indicado que "la gente del Gobierno asturiano se cree que gobernar es jugar al Monopoly" y ha considerado "un insulto y una tomadura de pelo a todos los asturianos presentar el 1 de diciembre la Ley más importante para todos los asturianos, una ley que deberían haber presentado en octubre".

"Se aprueba un cronograma en el que las comparecencias empiezan el jueves y no sabemos ni el orden en el que comparecerán, con el día 3 como límite para pedir comparecencias. Se creen que son impunes a todo y que esta casa --en referencia al Parlamento-- les pertenece", dijo López, que ha recordado que su grupo ha sido "antidemocráticamente excluido de la negociación presupuestaria" por lo que desconocen las cuentas.

Por su parte el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha calificado de "disparate" el cronograma y ha indicado que para analizar este presupuesto se requiere mucho más de un mes.

"Es una falta de respeto a la Junta y no podemos estar de acuerdo con este cronograma. No entiendo esta forma de actuar del Gobierno independientemente de la aprobación o no de las cuentas", dijo Pumares.

Sobre la negociación, Pumares indicó que existen grandes diferencias con el Gobierno, especialmente en materia fiscal. Aun así, deseó que algunas propuestas de Foro Asturias puedan incorporarse a las cuentas por su calidad y también se mostró optimista en que podría haber avances en temas como vivienda o la colaboración público-privada.