El proyecto Vía Carisa identifica más de 170 empresas y entidades con capacidad tecnológica en la industria de defensa

Imagen de una presentación del proyecto Vía Carisa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS9

La alianza Vía Carisa, liderada por Asturias a través de la Agencia Sekuens, suma ya 176 empresas, industrias, entidades tecnológicas y académicas con potencial y experiencia en el sector de defensa en Asturias, Castilla y León, Extremadura y la provincia de Jaén.

Según ha informado el Gobierno asturiano este sábado a través de una nota de prensa, el programa, enmarcado en el corredor industrial de defensa de la Ruta de la Plata, avanza hacia una segunda fase centrada en la dinamización interregional y la generación de proyectos colaborativos.

El centro tecnológico Idonial, con experiencia y reputación en el sector, asume el trabajo técnico, que ha permitido identificar y clasificar 64 entidades en Asturias, 71 en Castilla y León, 21 en Jaén y 20 en Extremadura. En suma, se trata de 176 agentes entre grandes compañías, pymes, empresas de base tecnológica, centros tecnológicos y universidades.

El análisis se ha centrado en sociedades con experiencia directa en defensa y aquellas con tecnologías duales que pueden aplicarse en este ámbito, como robótica, fabricación aditiva, sensórica y sistemas electrónicos, inteligencia artificial o materiales avanzados. La mayoría de las entidades identificadas son pequeñas y medianas empresas con capacidades industriales o tecnológicas que podrían integrarse en la cadena de suministro del sector defensa.

La iniciativa Vía Carisa está liderada por el Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y la Agencia Sekuens, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo.

En la Alianza Estratégica del Corredor Industrial Vía de la Plata participan, además, el Consejo de Cámaras y el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) - de Castilla y León, la Cámara de Comercio y el Parque Tecnológico de Linares (Jaén) y, por parte de Extremadura, las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, junto con Extremadura Avante y la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Con la base de datos ya estructurada, el proyecto entra ahora en su fase II, centrada en conectar capacidades y facilitar su integración en el ecosistema de defensa.

Las próximas actuaciones incluyen al menos dos jornadas interregionales que se celebrarán en Jaén, Extremadura o Castilla y León. En esos encuentros, empresas, centros tecnológicos y administraciones públicas podrán contrastar experiencia, conocer oportunidades y explorar proyectos conjuntos. El objetivo es alinear sus iniciativas con las estrategias y necesidades del sector defensa, reforzando así la soberanía industrial y tecnológica del país.