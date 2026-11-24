Archivo - El concejal del PSOE Juan Álvarez - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez ha acusado este martes al equipo de gobierno local, del PP, de no escuchar suficientemente a los vecinos. Según Álvarez, en la comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones se vivió un episodio "surrealista" y ha cargado contra el "intento chapucero" del equipo de gobierno de aprobar definitivamente una modificación del reglamento. Según ha informado, la modificación, promovida por el equipo de gobierno, pretendía incorporar la posibilidad de que asociaciones o particulares pudieran comparecer ante la comisión de Sugerencias para exponer sus quejas durante tres minutos, siempre previa autorización de su presidente, Mario Arias.

Sin embargo, el texto que se había sometido a información pública contemplaba la posibilidad de que fueran dos las personas o entidades comparecientes en cada sesión, lo que supondría seis minutos de intervención ciudadana. Álvarez ha relatado que, durante la comisión, Arias manifestó desconocer que era precisamente él, en su condición de presidente, quien debía decidir sobre la autorización de esas comparecencias.

Pese a ello, habría intentado forzar la aprobación de la modificación en los términos planteados, hasta que, finalmente y entre las protestas del PSOE, el equipo de gobierno se habría visto obligado a retirarla. Para Juan Álvarez, lo sucedido resulta difícil de explicar y evidencia una forma de gestionar los asuntos municipales que no debería tener cabida en una modificación reglamentaria.

El edil socialista ha ironizado sobre la actuación de Mario Arias y ha dicho que ha sido una muestra bastante reveladora de la concepción que tiene el equipo de gobierno de la participación ciudadana. "¡Vaya por Dios! A Mario Arias le parecían demasiados seis minutos en una comisión para que los vecinos y vecinas puedan explicar sus problemas. Por lo visto, tres minutos ya son suficientes para escuchar a la ciudadanía", ha lamentado. .