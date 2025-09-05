El PSOE advierte de una "falsa congelación" de tributos en las ordenanzas fiscales de 2026

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reprochado al Equipo de Gobierno local su "intento" de "disfrazar como un éxito lo que en realidad es propaganda fiscal y falta de gestión", con una "falsa congelación" de tributos en el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026.

En una nota de prensa, Llaneza ha asegurado que "lo que la concejala de Economía, Leticia González, insiste en llamar 'congelación generalizada de impuestos y tasas', esconde en realidad que el IBI ha subido un 7,5% en los dos últimos años; el Agua y Alcantarillado, un 12%, y un incremento del 80% en la tasa de basuras".

El portavoz socialista ha recordado que las ordenanzas fiscales para este 2025 supusieron "la mayor subida de impuestos y tasas de la historia de Oviedo". Es por ello que cree que "intentar engañar a los vecinos y las vecinas justo ahora, cuando les están llegando los recibos del IBI, debería de causarle, al menos, sonrojo".

Según Llaneza, son "varias" las tasas y precios públicos que se verán incrementados para 2026 si se aprueba el proyecto de ordenanzas fiscales. Entre ellas se encuentra la de los servicios de Agua y Alcantarillado, "que subirán un 2% cada uno, después de la subida del 10% de este año".

En este sentido, ha censurado que la concejala González recurra a expresiones como "'tasazo' de Pedro Sánchez" o "atraco fiscal" mientras es su propio gobierno "el responsable de la mayor subida impositiva que recuerdan los ovetenses".