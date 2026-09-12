El PSOE de Avilés cifra en 34 millones el rescate de la concesión del agua

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa, ha señalado que el rescate de la concesión del servicio de agua para avanzar hacia una gestión 100% pública tendría un coste estimado de unos 34 millones de euros, por lo que ha defendido estudiar otras alternativas para corregir la situación.

Campa ha explicado que el Gobierno local ha analizado el rescate desde el punto de vista económico, jurídico, patrimonial y de las competencias y funcionamiento de Cadasa, así como por sus implicaciones futuras para el Ayuntamiento. Como alternativa, ha planteado hablar con el socio privado para paralizar la demanda y disponer de un plazo para estudiar propuestas que sean compatibles con el contrato y los acuerdos de gobierno.

El portavoz socialista ha señalado que la demanda se produjo después de que el año pasado no se aprobara la actualización del IPC prevista en el contrato. Según ha indicado, la aplicación de la subida pendiente, junto con la correspondiente a este año, supondría para un recibo medio un incremento de 56 céntimos al mes, frente a los 34 millones de euros estimados para el rescate de la concesión.

Campa ha defendido que el Ayuntamiento debe buscar soluciones "muy poco gravosas para el ciudadano" y que permitan mejorar "un poco más la eficiencia de esta sociedad de economía mixta".