PSOE, Convocatoria-IU y Tomé rechazan pedir a la Sindicatura un informe sobre el préstamo a Duro Felguera

Comisión de Hacienda - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS, y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé han rechazado este lunes una iniciativa de PP y del secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, para pedir a la Sindicatura de Cuentas la emisión de un informe sobre el apoyo financiero que el Principado dio en su día a Duro Felguera.

La iniciativa, que pedía que se analizase el tratamiento contable, presupuestario, de intervención o auditoría de la operación, contó con el apoyo de Vox, pero los 9 votos que sumaron fueron insuficientes frente a los 10 de la izquierda, de tal forma que la solicitud fue rechazada en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos.

El Principado de Asturias otorgó un préstamo de 6 millones de euros en 2021 a Duro Felguera a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), en el marco del rescate de la compañía junto al apoyo mucho mayor de la SEPI (120 millones vía fondo estatal para empresas estratégicas). Ese dinero autonómico se articuló como un préstamo canalizado por la SRP, jurídicamente de naturaleza privada, según el Gobierno asturiano, para dar liquidez a la empresa en plena crisis y evitar su caída.

El plan de reestructuración de Duro Felguera plantea, sin embargo, que que ese crédito de 6 millones, junto al de los bancos, quede amortizado con una quita del 100%.

El diputado del PSOE Luis Ramón Fernández Huerga ha acusado a los grupos de la oposición de "oportunismo político" por su solicitud, argumentando que "sólo hay que hacer un poco de memoria para recordar cuáles eran las opiniones y las esencias de los mismos grupos que hoy presentan esta iniciativa en el momento crítico en el que estaba en juego la pervivencia de Duro Felguera".

Fernández Huerga ha señalado que en el momento más delicado para la empresa, los grupos que ahora piden cuentas exigían públicamente al Gobierno de Asturias y al de España que actuaran para salvaguardar "una empresa estratégica y emblemática como era Duro Felguera", y ha cuestionado la coherencia de sus actuales demandas.

El diputado socialista ha argumentado además que los grupos de la oposición tienen acceso a todos los expedientes que creo que ya han solicitado y que recibirán en poco tiempo", por lo que considera que la solicitud carece de justificación y responde únicamente a un intento de "poner en solfa una actuación del Gobierno".

Distinta es la opinión del diputado del PP José Cuervas-Mons, quien ha reclamado transparencia en relación al "regalo" de seis millones de dinero público a la empresa, cuando en principio iba a ser un préstamo.

Ha recordado que las condiciones indicaban que el plazo de devolución era de seis años. Sin embargo, posteriormente se eliminaron las condiciones que establecían la garantía de cobro. "En palabras llanas, hemos regalado seis millones de euros de todos los asturianos a una empresa privada", ha señalado. Considera "imprescindible" que la Sindicatura haga un informe para aclarar lo ocurrido.

Adrián Pumares ha dicho que mientras se dan por perdidos esos seis millones, la empresa Duro Felguera está "obstaculizando" la venta de una nave a Indra en el municipio de Langreo, algo que serviría para generar empleo. "Se habla muchas vedes de privatizar beneficios y socializar pérdidas, de eso estamos hablando", ha comentado sobre lo ocurrido.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha explicado que fue en 2023 cuando se levantaron "sospechosamente" las garantías de cobro de esos seis millones. "¿Por qué se levantaron?", ha preguntado, demandando explicaciones.

Por parte de Convocatoria-IU, ha intervenido Delia Losa, quien ha explicado que su grupo no comparte el enfoque de la iniciativa. "Rechazamos los intentos de generar sospechas infundadas sobre una situación que respondía a una situación excepcional y seguimos considerando que Duro Felguera es una empresa estratégica cuya viabilidad afecta al conjunto de Asturias", ha subrayado.