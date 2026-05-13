PSOE, Convocatoria y Tomé rechazan que Sepides se encargue de la descontaminación de las baterías de coque de Avilés

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular que instaba a la sociedad estatal Sepides a culminar los procesos de descontaminación, urbanización y comercialización de los terrenos de las antiguas baterías de coque en Avilés. La iniciativa decayó por los votos en contra de PSOE, Convocatoria y Covadonga Tomé (Grupo Mixto).

Durante la defensa de la propuesta, el diputado del PP Rafael Alonso ha subrayado el carácter "estratégico" de este suelo para la economía asturiana. El parlamentario ha defendido que sea Sepides, como titular del capital, quien complete el proceso iniciado, advirtiendo contra la posible entrada de otras entidades vinculadas al Ministerio de Transportes, en alusión al interés del Puerto de Avilés, lo que a su juicio podría derivar en retrasos similares a otros proyectos como la Zalia.

Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha justificado su enmienda --no aceptada por el PP-- criticando la "opacidad" de la operación y cuestionando la solvencia financiera del Puerto de Avilés para asumir el coste de la descontaminación, estimado en unos 20 millones de euros. Ha calificado de "marrón" la posibilidad de que el Puerto herede las obligaciones de Sepides.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha apoyado la iniciativa advirtiendo que el proyecto "lo tiene todo para convertirse en una nueva Zalia" debido a los incumplimientos en los cronogramas oficiales y la falta de claridad sobre la operación inmobiliaria.

La también diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha votado en contra al considerar que la propuesta del PP se centra exclusivamente en la "comercialización" y trata el suelo como una "mercancía", obviando garantías de empleo estable y protección del patrimonio industrial.

Desde Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha rechazado la PNL defendiendo que la mejor solución para estos terrenos es una gestión "pública, industrial y potente", viendo con buenos ojos el interés de la Autoridad Portuaria de Avilés para captar nuevas actividades logísticas.

Finalmente, el diputado del PSOE René Suárez, ha reprochado al PP que presente una iniciativa "desfasada" respecto a la actualidad. Ha defendido la capacidad financiera y técnica del Puerto de Avilés para liderar el proyecto y ha acusado a los populares de no tener una postura clara sobre el futuro del suelo.