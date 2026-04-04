PSOE critica la negativa del Ayuntamiento de Oviedo a construir un polideportivo en Ciudad Naranco

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este sábado la negativa del concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, a construir una instalación deportiva polivalente que responda a las necesidades del barrio de Ciudad Naranco, con más de 14.000 habitantes. La reivindicación fue respaldada por unanimidad en el Pleno del 23 de diciembre de 2014.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha señalado que "Ignacio Cuesta continúa en sus trece de no modificar ni un ápice el proyecto y ello alargará aún más la espera vecinal para que se haga realidad" y ha considerado que "Ciudad Naranco merece que el Ayuntamiento acabe de una vez con una espera que lleva más de una década sin atenderse".

Según Fernández Llaneza, el proyecto actual "no incluye ni un solo metro cuadrado para deporte comunitario", ni salas de actividades, gimnasio o peraltes móviles para usos distintos a la pista cubierta de atletismo.

Los socialistas defienden que la actuación prevista "no responde a las necesidades reales del barrio" y que supone "una solución parcial que incrementa la desigualdad en zona urbana en materia de equipamientos deportivos".

Fernández Llaneza ha insistido en que "el acceso a instalaciones deportivas no es un lujo, es una cuestión de salud, calidad de vida e igualdad de oportunidades" y ha cuestionado la financiación de la cancha cubierta anunciada por el equipo de gobierno, con un coste previsto de 1,7 millones de euros, sin presupuesto asignado.