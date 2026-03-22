El PSOE critica que PP y Vox rechacen limitar usos industriales en suelos de canteras en Oviedo

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez ha criticado este domingo la negativa de PP y Vox a limitar la implantación de usos industriales en suelos calificados como canteras, al considerar que priorizan "los intereses de las empresas" frente a la protección del medio ambiente y del entorno rural.

Álvarez ha denunciado el rechazo de ambos grupos municipales y de la edil no adscrita a la proposición del Grupo Municipal Socialista que planteaba restringir estos suelos a usos exclusivamente extractivos o no contaminantes. Según ha señalado, la propuesta pretendía evitar actividades potencialmente contaminantes y reducir el impacto ambiental sobre los núcleos rurales.

El edil socialista ha lamentado que PP y Vox mantengan la compatibilidad de estos espacios con actividades industriales adicionales, como plantas de tratamiento, transformación o de asfalto, que, a su juicio, pueden incrementar la presión sobre el territorio.

Ha acusado al equipo de gobierno de "priorizar intereses económicos a corto plazo" frente a la calidad de vida de los vecinos y ha advertido de que muchas de estas explotaciones presentan problemas urbanísticos y ambientales aún no resueltos, por lo que considera "irresponsable" facilitar nuevas implantaciones sin garantías suficientes.

Álvarez defiende que la revisión del Plan General de Ordenación debe servir para establecer un modelo más restrictivo que evite la proliferación de usos industriales en suelos sensibles, así como para corregir situaciones previas; y ha reiterado su petición de suspender la concesión de nuevas licencias en estos ámbitos mientras se tramita el nuevo planeamiento urbanístico, con el objetivo de evitar decisiones que puedan resultar irreversibles.

El edil ha advertido de la "irresponsabilidad" que supondría autorizar ahora usos que posteriormente pudieran quedar limitados o prohibidos, y ha asegurado que su formación seguirá defendiendo un urbanismo orientado a la protección del territorio y el equilibrio ambiental.