El PSOE destaca que no se puede establecer una Zona de Bajas Emisiones sin un plan de movilidad previo

OVIEDO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una batería de preguntas en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para exigir explicaciones sobre el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad. Los socialistas inciden en que no se puede establecer una Zona de Bajas Emisiones sin un plan de movilidad previo

El concejal socialista Juan Álvarez Areces ha advertido de que la ordenanza municipal de la ZBE no puede aprobarse sin que exista previamente un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), tal y como exige la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Recuerda el PSOE ovetense que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que declara nula la ordenanza ZBE de Badajoz por no estar integrada en un PMUS, confirma los reiterados avisos que el PSOE ha venido trasladando en los últimos meses.

"El fallo deja claro que establecer una ZBE sin un plan de movilidad previo y aprobado es una ilegalidad. No es una cuestión de forma, sino de fondo. Sin planificación, sin participación pública y sin visión global de ciudad, no se puede regular algo tan sensible como los desplazamientos de miles de ovetenses", denuncia Álvarez Areces.

En esta sentido indican los socialistas que en Oviedo, el equipo de gobierno de Alfredo Canteli está tramitando de forma paralela tanto la ordenanza de la ZBE como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ignorando la jerarquía normativa y los requisitos legales.

"Es una temeridad y una muestra más de la forma de gobernar de Canteli: improvisación, falta de transparencia y ausencia absoluta de planificación. Estamos hablando de decisiones que afectan al día a día de las personas, al comercio local, al transporte público y a la calidad del aire", subraya el edil socialista.