El PSOE exige al Ayuntamiento de Oviedo la reparación urgente del acceso al área recreativa de Olloniego

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández, ha reclamado al equipo de gobierno que repare "de manera urgente" el acceso al área recreativa de Olloniego, emplazada junto al conjunto medieval de la localidad. "No me canso de decirlo: no puede haber vecinos y vecinas de segunda", ha afirmado Fernández.

"Hablamos de una actuación que es simple mantenimiento, pero el deterioro del acceso es ya de tanta importancia que impide casi la entrada de los vehículos. Esperamos que el equipo de gobierno atienda de una vez esta demanda vecinal, como se ha comprometido, y arregle cuanto antes el acceso", ha añadido el edil en una nota de prensa.

Según ha explicado, "la entrada de vehículos desde la carretera general ha generado un agujero de gran tamaño al arrastrar la zahorra y la tierra del camino de acceso, generando un escalón importante". El edil socialista ha asegurado que "bastaría con reponer la zahorra o con asfaltar ese primer tramo del acceso, donde más deterioro se genera, pero las reiteradas demandas y denuncias de los vecinos y vecinas de Olloniego han sido ignoradas hasta ahora".

"No podemos convertirnos en un Ayuntamiento que hace oídos sordos a los residentes en la zona rural y en los barrios de Oviedo. Las cuadrillas del contrato de mantenimiento de vías tienen que funcionar igual en la calle Uría, en La Tenderina o en Caces", ha defendido Fernández.

Según ha detallado, se trata de "una actuación sencilla, pero muy necesaria" y, a su juicio, "no tiene sentido que un lugar de encuentro y disfrute como el área recreativa presente un acceso en estas condiciones". "Basta con atender una demanda vecinal para solucionar un problema cotidiano", ha señalado.

Fernández se ha interesado además en la comisión de Urbanismo por los planes del equipo de gobierno para intervenir en la histórica panera, de titularidad municipal y situada junto al acceso a la localidad. "Presenta un alto grado de deterioro y el tejado amenaza con desmoronarse, por eso los vecinos llevan tiempo pidiendo una intervención para garantizar su preservación y poner en valor este elemento del patrimonio etnográfico local", ha afirmado. Según Fernández, "el equipo de gobierno se ha comprometido a hacernos llegar el expediente y las condiciones que ha puesto Cultura para abordar la intervención".