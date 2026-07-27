PSOE Gijón acusa a Moriyón de "encubrir" irregularidades de Oliver Suárez en Divertia

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - PSOE GIJÓN

GIJÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha remarcado este lunes que el PSOE llevaba desde otoño de 2023 advirtiendo acerca de lo que estaba pasando en las contrataciones de Divertia y solicitando información acerca de estas y los y pagos de cachés.

"Información que a día de hoy aún no ha sido entregada por el Gobierno", ha asegurado Pérez Ordieres. "Carmen Moriyón ha tapado las irregularidades de Oliver Suárez al frente de Divertia hasta que ha podido", ha agregado respecto a la destitución del presidente de esta sociedad municipal por irregularidades en los contratos de Alejandro Sanz y Lola Índigo, al no pasar previamente por el Consejo de Administración.

Para la socialista, que ha comparecido en este día en rueda de prensa, el Gobierno local ha ido reaccionando a medida que su grupo "incrementaba la presión acerca del control de las actuaciones del ya ex presidente de Divertia", según una nota de prensa del PSOE.

"Tanto el informe solicitado a la secretaría general del Ayuntamiento, como el cese de Suárez responden a todos los escritos presentado desde el PSOE", se ha mostrado convencida.

Pérez Ordieres ha recordado, unido a ello, que Suárez acabó al frente de Divertia tras romperse el "pacto de la vergüenza" de Foro con Vox, al abandonar el edil este último partido.

Sobre este ha afirmado que "ha dirigido la empresa pública como ha hecho con sus empresas anteriores: sin control, sin límites y sin someterse a la legalidad ni a las normas", ha lamentado.

A mayores, ha sostenido que la alcaldesa estaba enterada de lo que pasaba pero lo consintió, según la edil socialista, "porque necesita su voto para asegurar su mayoría en el Pleno y su sillón".

Según la portavoz del PSOE gijonés, Moriyón "ha puesto a Oliver Suárez a gestionar 9,2 millones de euros de dinero público, aún a sabiendas de que esta misma semana se ha conocido la quiebra de otra de sus empresas, despidiendo a sus nueve empleados sin abonar ni sus salarios, ni sus indemnizaciones".

Al tiempo, ha tildado de "especialmente grave" que, tras más de 72 horas después del cese del presidente de Divertia, se sigue sin tener información "clara y concisa" acerca de las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa.

Entre otras cosas, ha querido saber cuál ha sido el papel del gerente de Divertia, Fernando Losada. De este ha incidido en que está contratado por 60.000 euros anuales para desarrollar su labor "y lleva desaparecido desde la semana pasada", ha remarcado.

En concreto, quiere saber cuál ha sido su papel durante estos meses, si conocía las irregularidades y si él también ha firmado los contratos de Alejandro Sanz y Lola Índigo, que provocaron el cese fulminante de Suárez.

Por todo ello, Pérez Ordieres ha considerado que es urgente convocar el Consejo de Administración extraordinario para aclarar la situación. El PSOE ha registrado este lunes la petición, a partir de la cual el Gobierno tiene 72 horas para convocar la reunión.

"Esta no es solo una reivindicación de los grupos políticos de la oposición, también del resto de componentes del Consejo", ha dejado claro Pérez Ordieres.

Ha recordado, sobre ello, que cuando la alcaldesa rompió su acuerdo con Vox y expulsó a la portavoz de este partido, Sara Álvarez Rouco, del Gobierno, perdió la mayoría en el Consejo de Divertia y por eso, según el PSOE, amplió el número de consejeros incorporando a Otea, Cámara de Comercio y Unión de Comerciantes.

"Estoy segura de que estas tres entidades no quieren ver comprometida su integridad por las irregularidades detectadas y también les interesa que se aclare todo cuanto antes", ha indicado la portavoz socialista.