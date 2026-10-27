El PSOE de Gijón centra sus enmiendas al presupuesto de 2027 en movilizar 3,3 millones para el acceso a la vivienda

Archivo - Marina Pineda, concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha presentado cuatro enmiendas al proyecto presupuestario del Gobierno local para 2027, con el objetivo de movilizar 3,3 millones de euros destinados a facilitar el acceso a la vivienda.

Así lo ha explicado la portavoz adjunta socialista, Marina Pineda, que ha comparecido en este día en rueda de prensa, en la que ha incidido en que plantean reservar 505.000 euros para ayudas al alquiler y 2.808.000 euros para la adquisición de viviendas ya construidas, que puedan incorporarse al mercado de forma más inmediata, para así reforzar la capacidad de Emvisa.

Para Pineda, las cuentas del Ejecutivo local no recogen el esfuerzo que requiere uno de los principales problemas de la ciudad, que es poder acceder a una vivienda digna.

Sobre las ayudas al alquiler, ha criticado que el Gobierno local reduzca la partida destinada a estas, con el argumento de que no se prevé ejecutar la totalidad del dinero.

"Según los portales inmobiliarios, los precios del alquiler en Gijón/Xixón se sitúan entre los 850 y los 1.000 euros mensuales, dependiendo de la zona", ha advertido.

A este respecto, ha indicado que si uno de los requisitos para obtener ayudas municipales es que la vivienda alquilada cueste como máximo 600 euros, "blanco y en botella: las personas no pueden ni solicitarla", ha remarcado.

"Es una vergüenza que el Gobierno local esté empeñado en seguir apostando por el programa 'Gijón Confía Alquilando', diseñado para ayudar a los propietarios y a las agencias inmobiliarias, en lugar de facilitar que quien lo necesite pueda acceder a las ayudas al alquiler", ha considerado.

Para financiar esta enmienda, los socialistas proponen detraer distintas partidas, entre ellas, los 220.000 euros de estudios de movilidad urbana, una cantidad que, según Pineda, figura en los presupuestos desde el inicio del mandato sin que nunca se haya ejecutado.

Referente a la segunda línea de actuación, ha señalado que se centra en incrementar los recursos para que Emvisa pueda adquirir viviendas ya construidas.

Pineda ha puesto como ejemplo el proyecto de construcción de un edificio en La Calzada, cuya tramitación ya estaba encaminada cuando la actual alcaldesa, Carmen Moriyón, llegó al Ayuntamiento. "Después de tres años y medio de mandato todavía no ha comenzado a ejecutarse", se ha quejado.

Sobre ello, ha señalado que la iniciativa se financió a través de la venta de un solar de la calle Arroyo, y mientras estas viviendas ya se están comercializando, el Ayuntamiento aún no ha completado los trámites para poner a su nombre el solar en el que pretende construir. "Estamos hablando de un proyecto que hasta por lo menos dentro de tres años no va a dar ningún fruto", ha remarcado.

En cuanto a la segunda fase del Plan Llave, dotada con 3,5 millones de euros en el proyecto presupuestario, Pineda mostrado sus dudas acerca de que se pueda materializar a corto plazo tras el fracaso de la primera fase.

"Lo que sí proponemos es que se incrementen las transferencias a EMVISA para comprar viviendas que ya estén en el mercado", ha apuntado la edil del PSOE.

Para financiar esta enmienda, los socialistas también utilizan distintas partidas presupuestarias, entre ellas, 1.237.700 euros previstos para aglomerados en calles de la zona urbana.

Pineda ha reconocido la necesidad de intervenir en el firme de las vías, pero ha cuestionado las prioridades del Gobierno local. "¿Es necesario gastar seis millones de euros en tres años en mejorar el firme de las vías de circulación para los coches cuando hay tantas personas que no pueden acceder a una vivienda?", se ha preguntado.

Asimismo, ha propuesto ajustar otras partidas que considera "sobredimensionadas", como las destinadas al suministro eléctrico y al mantenimiento del alumbrado público, que incluyen contratos ya celebrados, como por ejemplo, el del alumbrado navideño o el de la electricidad, suministro y mantenimiento eléctrico, que están sobre presupuestados para posibles revisiones de precios que aún se desconocen.

"Hay actualizaciones de precios que son a la baja, por tanto, meter un millón de euros en algo que realmente no sabemos si se van a necesitar, carece de sentido", ha opinado Pineda.

La edil ha aclarado que las posibilidades de presentar enmiendas están condicionadas técnicamente, ya que los recursos deben proceder de partidas de la misma área de gasto que no estén comprometidas.

Por ello, ha lamentado que no haya sido posible plantear una redistribución más amplia de los fondos municipales hacia las políticas de vivienda.