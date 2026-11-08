El PSOE de Gijón reclamará en el Pleno que se incremente el tope del alquiler subvencionable de Emvisa

GIJÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha anunciado que reclamará en el próximo Pleno municipal una actualización de las normas y criterios del programa de ayudas al alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) para adaptar el límite máximo de renta subvencionable a los precios reales del mercado inmobiliario.

El concejal socialista Tino Vaquero ha explicado que el tope actual de 600 euros resulta insuficiente en la ciudad, donde los precios de arrendamiento se sitúan mayoritariamente entre los 700 y los 800 euros, a razón de unos 11,7 euros por metro cuadrado.

El edil ha señalado que el precio del alquiler ha experimentado un incremento del 6,9 por ciento en el último año y de más del 9 por ciento en el ejercicio anterior, una situación que, según ha advertido, ha dejado fuera de las prestaciones a numerosas familias que previamente cumplían los requisitos.

"Esta nueva realidad está dejando fuera de estas ayudas a muchas personas y familias que antes podían acceder a ellas. El tope de 600 euros es insuficiente, por tanto, se lo venimos reclamando en numerosas ocasiones: tienen que aumentar el límite máximo de renta subvencionable", ha afirmado.

Vaquero ha advertido de que la falta de adaptación ha provocado una reducción progresiva del alcance del programa de ayudas al alquiler, al pasar de 3.104 a 1.953 beneficiarios entre los años 2023 y 2025, lo que supone un descenso del 37 por ciento en dos años, mientras que el importe concedido ha descendido de casi cuatro millones de euros a 3,23 millones. El concejal del PSOE ha recordado que la propia empresa pública prevé un recorte de 335.000 euros en la cuantía destinada a estas ayudas para el ejercicio de 2027.

Según ha detallado, el PSOE presentará un ruego plenario con el objetivo de exigir al concejal de Vivienda y presidente de Emvisa, Guzmán Pendás, que eleve con la mayor brevedad al Consejo de Administración de la sociedad pública una propuesta de modificación normativa que permita elevar la cuantía máxima del alquiler objeto de subvención.