El PSOE insta al gobierno de Canteli a adquirir los terrenos de la antigua fábrica de loza de San Claudio

Archivo - Fábrica de Loza de San Claudio, Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, preguntará en la próxima Comisión Plenaria de Urbanismo si el equipo de gobierno tiene previsto participar o buscar un acuerdo con la Agencia Tributaria en relación con la subasta de los bienes correspondientes a la antigua fábrica de loza de San Claudio.

Fernández Llaneza recordó este sábado que el Grupo Municipal Socialista ya planteó hace casi un año la adquisición de estos terrenos, junto con los colindantes de la antigua fábrica de tubos de El Caleyo, con el objetivo de ampliar la oferta de suelo industrial en el municipio.

Así incide en que en abril del año pasado, los socialistas presentaron una iniciativa para que el Ayuntamiento adquiriese estos 75.000 metros cuadrados de suelo industrial en San Claudio, correspondientes a la antigua fábrica de loza y a los terrenos de El Caleyo Nuevas Tecnologías.

La propuesta planteaba convertir esos espacios en un área industrial prioritaria orientada a empresas vinculadas a la industria de defensa y a la tecnología avanzada. Considera el PSOE que el equipo de gobierno de Canteli "debe actuar con rapidez ante las oportunidades que se abren para Asturias en este ámbito industrial",

En este sentido Fernández Llaneza recordó que "Indra busca emplazamiento para dos nuevos centros de producción en Asturias y Oviedo no puede quedarse otra vez fuera de juego".