El PSOE llevará nuevamente al Pleno la reforma del pasaje Plácido Álvarez-Buylla

Archivo - Obras en el pasaje de Plácido Álvarez-Buylla, que une las calles Uría y Pelayo en el centro de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces, ha denunciado este viernes la situación del pasaje Plácido Álvarez-Buylla como "un ejemplo perfecto de cómo convertir una obra sencilla en un monumento al despilfarro y a la improvisación".

Destaca los socialistas ovetenses que lo que comenzó en 2020 como una actuación incluida en el Plan 30 para mejorar la accesibilidad de este paso entre Uría y Pelayo ha terminado convirtiéndose "en una sucesión interminable de obras, rectificaciones y nuevos contratos que han degradado un espacio que en su día fue una de las intervenciones urbanas de calidad diseñadas por Juan Miguel de la Guardia".

Así, recuerda el PSOE que la primera actuación costó cerca de 49.000 euros y provocó tal rechazo vecinal que el propio equipo de gobierno acabó reconociendo que el resultado no había sido precisamente brillante.

"Lo lógico habría sido aprender del error, revisar el proyecto y asumir responsabilidades. Pero en Oviedo el método parece ser otro: si una obra sale mal, se vuelve a hacer; si vuelve a salir mal, se anuncia una tercera intervención todavía más cara", indica el edil socialista que explica que ahora el Ayuntamiento plantea destinar casi 250.000 euros más a una tercera reforma del pasaje, elevando el gasto acumulado a cifras que difícilmente pueden explicarse a cualquier vecino o vecina que pague sus impuestos.

Es por ello que Álvarez incide en que "a estas alturas solo les queda preguntarse si a la tercera, irá la vencida" y considera además especialmente preocupante que todo este dinero público se esté invirtiendo en un espacio cuya titularidad municipal sigue sin estar clara, ya que el pasaje ni siquiera figura en el inventario municipal.