PSOE de Mieres reclama un servicio especial de recogida de vidrio para hostelería tras la finalización del actual

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OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Mieres ha manifestado dudas respecto a la continuidad del sistema puerta a puerta después de que el servicio de recogida de vidrio para la hostelería en Mieres finalizase el pasado 31 de marzo.

En un comunicado enviado a la prensa, los socialistas han preguntado si el Ayuntamiento mantendrá el servicio o si los hosteleros deberán depositar los envases en los contenedores instalados en la vía pública, que en algunos casos se encuentran alejados de sus negocios.

Desde el PSOE han detsacado la importancia del sector hostelero en la economía del concejo y su papel como generador de empleo, y han subrauado la necesidad de garantizar un servicio de recogida de vidrio de calidad. Consideran que el Ayuntamiento debería ofrecer a la hostelería un servicio específico, similar al que ya se presta para el papel y cartón.

El grupo socialista también ha recordado que el sector ha sufrido un incremento en la tasa de recogida de residuos. La cuota anual asciende a 555 euros si se opta por la recogida diaria y a 485,52 euros en caso de recogida no diaria.