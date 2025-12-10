El PSOE de Oviedo celebra el inicio de las expropiaciones en Rayo-Mercadín

Archivo - El Rayo-Mercadín - IU - Archivo

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha valorado positivamente la rectificación del equipo de gobierno municipal respecto al desarrollo de los terrenos de Rayo-Mercadín y el inicio de las expropiaciones.

En una nota de prensa, ha celebrado que el Ejecutivo local haya pasado de afirmar que son terrenos de naturaleza privada a iniciar las expropiaciones. "Este paso confirma que, como reclamamos desde hace más de un año, el Ayuntamiento sí tiene capacidad de intervención, lo que no existía era voluntad política", ha dicho.

Llaneza ha recordado que el Grupo Municipal Socialista ya propuso en enero de este año la intervención directa del Ayuntamiento para desbloquear los desarrollos del Este -La Tenderina, Mercadín y Rayo-Mercadín-. "Entonces nos respondieron que era 'demagogia' y que 'engañábamos a los vecinos' que reclaman justamente el Parque del Este", ha resumido.

Fernández Llaneza ha destacado que la decisión anunciada ahora por el equipo de gobierno avala la posición que el PSOE ha defendido durante meses: "La necesidad de actuar desde lo público para impulsar unos desarrollos urbanísticos que llevan años paralizados y que son claves para el futuro de la ciudad, para la creación de vivienda y para atender una demanda vecinal histórica en este caso".

A juicio del portavoz socialista, como primer paso, el Ayuntamiento debería plantear, una vez levantadas las actas de ocupación de estas fincas, su urbanización y uso provisional como zona verde para disfrute de los vecinos del entorno.

Por otro lado Fernández Llaneza ha insistido en la necesidad de revisar el Plan General de Ordenación Urbana. "No podemos seguir con un diseño de ciudad de 1996, agrandado encima al calor de la burbuja inmobiliaria; es preciso definir un modelo nuevo, más sostenible, con actuaciones más manejables, que apuesta por la vivienda asequible y cree nuevos suelos para dotaciones y zonas verdes". ha dicho.