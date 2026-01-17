PSOE de Oviedo celebra el respaldo de Patrimonio a la conservación de la marquesina de la Fábrica de Gas

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha valorado muy positivamente el respaldo expresado por el director general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias a la conservación de la marquesina de la antigua Fábrica de Gas, un elemento "de alto valor histórico, arquitectónico e industrial" para la ciudad.

Fernández Llaneza ha señalado que esta posición "confirma" lo que desde el Grupo Municipal Socialista vienen defendiendo desde el inicio, que la marquesina "no es un obstáculo", sino "un patrimonio singular que debe integrarse y ponerse en valor dentro del futuro desarrollo del ámbito".

"El apoyo del director general de Patrimonio refuerza la necesidad de actuar con responsabilidad y respeto hacia la historia industrial de Oviedo", ha subrayado el portavoz socialista, quien ha recordado que la Fábrica de Gas y sus elementos asociados forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y constituyen un testimonio singular de su pasado productivo.

A juicio de Llaneza, la conservación de la marquesina no solo es "perfectamente compatible" con la regeneración urbana de la zona, "sino que existe un deber de conservación como elemento catalogado con protección integral y es el equipo de gobierno municipal el que debe garantizar su recuperación".

Recuerda el portavoz socialista que, en unas declaraciones "bochornosas", al alcalde Alfredo Canteli "se le ocurrió pedir a los Reyes Magos el derribo de la marquesina porque su conservación era 'un capricho' que 'no sirve para nada'". "Desde el Grupo Municipal Socialista nos alegramos de que los Reyes le hayan dejado carbón como el mal alcalde que es", ha ironizado Llaneza.