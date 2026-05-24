El PSOE de Oviedo defiende blindar el derecho al aborto y pide reforzar su garantía en el sistema público

La edil Marisa Ponga reclama que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres "no dependan de coyunturas políticas"

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga.
Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 12:19
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   OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

   El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo defenderá en la Comisión de Políticas Sociales y Juventud una proposición para reafirmar el compromiso institucional con la defensa y garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, así como para impulsar medidas que aseguren su ejercicio efectivo en condiciones de igualdad en todo el territorio.

   La edil Marisa Ponga, a través de una nota de prensa, señala que "los derechos de las mujeres no pueden depender de coyunturas políticas ni estar sometidos a retrocesos ideológicos". En este sentido, ha advertido de que "el auge de discursos reaccionarios en distintos países está poniendo en cuestión derechos fundamentales que creíamos consolidados", un escenario que, a su juicio, obliga a las instituciones democráticas a reforzar su compromiso con la igualdad y la libertad.

   Ponga defiende que el derecho al aborto "forma parte del núcleo de los derechos de ciudadanía" y subraya que "garantizar una maternidad libremente decidida supone asegurar la autonomía, la dignidad y la capacidad de las mujeres para desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones".

   La iniciativa plantea respaldar las reformas necesarias para blindar el ámbito prestacional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, reforzar la educación afectivo-sexual tanto en el sistema educativo como en espacios no formales, y evitar cualquier actuación o protocolo que pueda condicionar la libre decisión.

   "Cuando una mujer toma la decisión de interrumpir su embarazo, lo hace desde su autonomía personal y esa decisión debe ser respetada, nunca cuestionada ni sometida a presiones", afirma la edil socialista, quien también incide en la necesidad de combatir "las desigualdades territoriales" en el acceso a este derecho dentro del sistema público de salud.

   Finalmente, la proposición del PSOE apuesta por reforzar la formación especializada del personal sanitario, colaborar de forma estrecha con las entidades feministas y sociales que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y promover campañas de sensibilización que contribuyan a una sociedad más informada. Por ello, Ponga reclama "un compromiso firme de todas las administraciones públicas para garantizar derechos efectivos para todas las mujeres, vivan donde vivan".

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