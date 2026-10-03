El PSOE de Oviedo exige completar el saneamiento de Martínez Cachero para frenar los vertidos en el Parque del Oeste

Archivo - Calle Fuertes Acevedo, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista exige al equipo de gobierno local que concrete cuándo ejecutará la conexión pendiente de la red de saneamiento de Fuertes Acevedo con Martínez Cachero, una actuación que considera necesaria para poner fin a los desbordamientos y filtraciones de aguas residuales que se producen en el arroyo del Parque del Oeste y su entorno.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, recuerda en una nota de prensa que las obras de renovación del saneamiento de la calle Fuertes Acevedo comenzaron en junio de 2021 y que el proyecto, planificado durante el anterior mandato, contemplaba la conexión con el colector del Parque del Oeste y, posteriormente, con la red de saneamiento que discurre por Martínez Cachero. Sin embargo, este último tramo no llegó a ejecutarse.

Según explica Fernández Llaneza, esta actuación pendiente está provocando que el colector del Parque del Oeste desborde aguas residuales a través de un pequeño arroyo que atraviesa el parque. A ello se suma que una parte de este espacio verde "permanece vallada y ocupada por la maleza desde hace más de un lustro a la espera de unas obras que no llegan".

El portavoz socialista advierte de que "esta situación genera problemas especialmente evidentes durante los días de calor y ausencia de precipitaciones, cuando se producen malos olores y que los vertidos favorecen la proliferación de ratas, una situación que están soportando los vecinos y vecinas de las zonas próximas al parque infantil de la zona".

Fernández Llaneza insiste en que se trata de "una actuación que estaba prevista y que lleva años sin completarse, mientras los vecinos y vecinas tienen que convivir con malos olores y problemas de salubridad en un espacio público".

El Grupo Municipal Socialista llevará la cuestión a la comisión de Urbanismo e Infraestructuras para que el equipo de gobierno concrete cuándo tiene previsto abordar la obra que permita concluir la conexión de la red de saneamiento de Fuertes Acevedo con la de Martínez Cachero.