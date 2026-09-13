El PSOE de Oviedo pide un plan para dotar de sombra a los parques infantiles

Archivo - Parque infantil en la plaza Ángel González, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez llevará a la próxima comisión de Urbanismo e Infraestructuras una propuesta para adaptar los parques infantiles al cambio climático mediante la creación progresiva de zonas de sombra y la mejora del confort térmico.

La iniciativa plantea elaborar un inventario municipal de los parques y áreas de juego infantil y realizar un diagnóstico de su exposición solar y de sus condiciones térmicas, con el objetivo de identificar los espacios prioritarios.

El PSOE propone dar prioridad al arbolado y a las soluciones basadas en la naturaleza, complementadas cuando sea necesario con pérgolas, cubiertas textiles u otros sistemas de protección.

Álvarez ha defendido que "la sombra no puede seguir tratándose como un elemento accesorio" y ha reclamado que estos criterios se incorporen también al diseño de nuevos parques y a las reformas integrales de los existentes. La propuesta contempla asimismo dotar de sombra a las zonas de estancia y bancos utilizados por las personas adultas que acompañan a los menores.