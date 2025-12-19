El PSOE de Oviedo pide un plan estratégico de infraestructuras deportivas en el concejo

La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, ha pedido este viernes al equipo de gobierno del PP que se tome "muy en serio" la necesidad de realizar un plan estratégico de infraestructuras deportivas.

La concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara ha reiterado esta petición tras la caída de una niña en la grada del campo de fútbol de Luis Oliver. Según ha indicado la edil en nota de prensa, "el suceso pudo tener consecuencias negativas y tiene su origen en la desidia y falta de actuación del PP en el mantenimiento de las instalaciones deportivas".

"Necesitamos infraestructuras adecuadas para garantizar que el deporte base pueda desarrollarse en condiciones óptimas y que los clubes ovetenses no vean limitada su capacidad de crecimiento", ha indicado.