Archivo - El concejal socialista, Juan Álvarez. - PSOE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha solicitado al equipo de gobierno local que revise las instalaciones de protección contra incendios de los edificios municipales y la red de hidrantes de la ciudad, después de que durante las obras de reforma de la antigua plaza del Pescado de Trascorrales se detectase que "la red de abastecimiento no podía garantizar la presión y continuidad de suministro necesarias para alimentar las bocas de incendio".

En una nota de prensa, el PSOE ha alertado este martes sobre "las implicaciones para la seguridad que se desprenden" del Modificado del Proyecto de reforma de la antigua plaza del Pescado de Trascorrales y ha exigido explicaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria del agua, Aqualia.

Según han explicado en la misma nota de prensa, durante las obras, los servicios técnicos municipales detectaron la necesidad de instalar un depósito de reserva de agua de al menos 5.040 litros, con un coste estimado de 20.449 euros, después de que Aqualia advirtiera de que la red de abastecimiento no podía garantizar la presión y continuidad de suministro necesarias para alimentar las bocas de incendio del inmueble.

El concejal socialista Juan Álvarez considera que este hecho obliga a aclarar "desde cuándo conocía el Ayuntamiento que la red no podía garantizar esas condiciones y qué consecuencias ha podido tener para la seguridad del edificio y de las personas que lo utilizan". El edil ha recordado que Trascorrales ha acogido habitualmente exposiciones, actividades culturales y acontecimientos con asistencia de público.

Álvarez ha advertido de que es necesario saber si se trata de un problema concreto o si puede repetirse en otros edificios municipales y en otros puntos de Oviedo, por lo que ha reclamado "comprobar expresamente las condiciones de abastecimiento de la propia Casa Consistorial".

Para el PSOE, lo sucedido "vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la estión del servicio municipal de aguas y el cumplimiento de las obligaciones de Aqualia como empresa concesionaria".

El concejal también se ha referido a la situación de los hidrantes y las bocas de incendio de la ciudad, recordando el incendio de la calle Uría en el que falleció el bombero Eloy Palacio y los problemas de presión, cortes intermitentes y deficiencias de señalización y mantenimiento señalados entonces en una red de más de 300 bocas de incendio.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una batería de preguntas en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para conocer si existían informes o advertencias anteriores sobre Trascorrales, reclamar el inventario actualizado de hidrantes y pedir que el Ayuntamiento solicite a Aqualia un informe técnico sobre la capacidad de la red e impulse una revisión integral de los edificios municipales.