El PSOE de Oviedo reclama la sustitución del hormigón actual por asfalto en la carretera entre Fitoria y Toleo de Arriba

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OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido este jueves al equipo de gobierno que actúe "de manera urgente" sobre la calle José 'El Xarreru', la vía que comunica Fitoria con Toleo de Arriba, debido al deterioro que presenta su pavimento y a los problemas de seguridad que esta situación está generando para los vecinos y vecinas que la utilizan diariamente.

El portavoz socialista planteará en la próxima comisión de Urbanismo, e Infraestructuras que se revise el estado de la carretera y se estudie la sustitución del actual firme de hormigón por un pavimento asfáltico que mejore la adherencia y las condiciones de circulación.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, esta carretera lleva años pavimentada con un firme de hormigón estriado que, como consecuencia del paso del tiempo y del uso continuado, presenta un "desgaste significativo". "Los propios vecinos nos trasladan que la pérdida de adherencia del pavimento hace que, especialmente cuando llueve, los vehículos patinen, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial", ha explicado el portavoz Carlos Fernández Llaneza.

El edil ha recordado que esta misma problemática ya fue planteada por el Grupo Municipal Socialista en una comisión celebrada en noviembre de 2024. "Ha pasado más de un año y medio desde que advertimos de esta situación y el equipo de gobierno no ha realizado ninguna actuación. Mientras tanto, los vecinos siguen soportando una carretera cuyo estado les genera una preocupación constante cada vez que la utilizan", ha criticado.