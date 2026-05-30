El PSOE pedirá explicaciones a Canteli en el pleno de Oviedo por las presiones en el área de Urbanismo

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve llevará al pleno de este martes las denuncias por presiones a funcionarios en el área de Urbanismo y pedirá al alcalde, Alfredo Canteli, que explique qué hizo tras recibir estas comunicaciones en 2023.

En una nota de prensa, el PSOE local ha asegurado que estas "presiones para alterar informes en Urbanismo" son "el corazón mismo de la legalidad administrativa" y suponen "advertencias muy graves" comunicadas por la representación de los trabajadores en 2023 que "no habrían sido objeto de investigación ni actuación efectiva por parte del equipo de gobierno".

Según ha recordado el edil, en noviembre de 2023, la Junta de Personal funcionario remitió al alcalde, a través del sistema Firmadoc, un escrito en el que le advertía de las "presiones que, de forma verbal e individualmente, se vienen produciendo en los últimos meses sobre personal del servicio de Licencias por parte del Director General de Urbanismo".

A juicio de García Monsalve, esta comunicación sindical formal "requería una respuesta inmediata y una actuación diligente". "Sin embargo, no consta ninguna investigación ni actuación conocida para esclarecer los hechos o proteger adecuadamente al personal municipal", ha lamentado.

CORREO ANÓNIMO DE ABRIL

La situación se vio reforzada, según el Grupo Municipal Socialista, por un nuevo episodio en abril de 2026, cuando el grupo municipal recibió un correo anónimo en el que se indicaba que en diciembre de 2025 varios trabajadores de la concejalía de Urbanismo volvieron a denunciar, a través de correos enviados a un sindicato y a dos concejales del equipo de gobierno, la existencia de presiones para informar expedientes en contra de la normativa. En ambos casos, las denuncias volverían a apuntar al mismo alto cargo ya señalado en 2023.

Preguntados en comisión, los dos concejales receptores de dichas comunicaciones reconocieron haberlas recibido, aunque admitieron no haber realizado ninguna comprobación ni haber impulsado actuación alguna, lo que para el PSOE resulta "especialmente preocupante". "Lo mínimo que se espera de un gobierno municipal ante una denuncia de estas características es que actúe, investigue y proteja a los trabajadores. Nada de eso ha ocurrido, al menos que nosotros conozcamos", ha criticado García Monsalve.