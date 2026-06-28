PSOE pide aclarar cómo se incorporará Oviedo a la red asturiana de agua regenerada

El edil socialista Juan Álvarez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha pedido al equipo de gobierno que aclare cómo se incorporará el municipio a la futura red asturiana de agua regenerada tras la aprobación por parte del Principado de una inversión de 33,86 millones de euros para la primera fase de conducciones desde la EDAR de Villaperi hacia Gijón y Avilés.

En una nota de prensa, la formación ha señalado que el concejal socialista Juan Álvarez ha registrado varias preguntas para conocer el papel de Oviedo en este proyecto, que contempla la transformación de la depuradora de Villaperi en una biofactoría destinada a suministrar agua regenerada para usos industriales.

El edil ha señalado que la información difundida tras la aprobación de la inversión no recoge referencias concretas a la incorporación de Oviedo ni a las infraestructuras previstas en el municipio, pese a que el grupo socialista defiende desde 2023 la adhesión de la ciudad a esta red.

El edil socialista considera de que la incorporación de Oviedo a esta infraestructura es una cuestión estratégica para el futuro económico y ambiental del concejo. "No podemos permitir que nuestros polígonos industriales queden en desventaja respecto a otros municipios. Disponer de agua regenerada supone mejorar la competitividad de nuestras empresas, atraer nuevas inversiones y, al mismo tiempo, ahorrar agua potable para los usos que realmente la necesita", ah afirmado.

En este sentido, ha insistido en que la posición defendida por el PSOE desde 2023 ha sido que el agua regenerada producida en Villaperi no solo representa una oportunidad para garantizar el suministro a la industria, sino también para reducir el consumo de agua potable en el mantenimiento de zonas verdes y la limpieza viaria, una medida de adaptación frente al incremento de los episodios de sequía y del estrés hídrico.