El PSOE pide al Gobierno local que concrete "cómo y cuándo" hará efectiva la ayuda a las Lobas Global Atac

Las jugadoras del Lobas Global Atac, recibidas por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la concejala de Deportes, Concepción Méndez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha instado este miércoles al Gobierno local de Alfredo Canteli a concretar de manera urgente el "cómo y el cuándo va a hacer efectivas las ayudas que se comprometió para consolidar el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino del equipo Lobas Global Atac Oviedo.

Sánchez Santa Bárbara recordó que el 15 de junio acaba el plazo para formalizar todos los requisitos y las ayudas que necesitarían para poder estar dentro del ascenso.

Incidió además en que el Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, ya ha dado un primer paso y aportará 100.000 euros a través de un contrato de patrocinio.

La edil socialista indico que este es un "club referente y tener un club ovetense dentro de la élite femenina es importantísimo para la ciudad. "Por eso es importante actuar ya y que el equipo de gobierno diga cómo, cuándo y cómo va a hacer y establecer el calendario", dijo.