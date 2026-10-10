El PSOE pide nombrar Hijo Predilecto de Oviedo al cineasta Gonzalo Suárez a título póstumo

Muere Gonzalo Suárez a los 92 años, referente del cine y la literatura española - EUROPA PRESSS

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado al Equipo de Gobierno local que valore la concesión de un reconocimiento institucional al cineasta y escritor ovetense Gonzalo Suárez, fallecido el pasado 29 de septiembre a los 92 años. La iniciativa, impulsada por el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, plantea que sea nombrado Hijo Predilecto de la ciudad a título póstumo o que se dé su nombre a un espacio público.

Fernández Llaneza ha reivindicado la trayectoria del creador, nacido en Oviedo en 1934, al considerar que su legado de más de seis décadas dedicadas al cine, la literatura y el periodismo "merece una distinción a la altura de su aportación a la cultura española y de su proyección nacional e internacional".

El portavoz socialista ha destacado su "libertad creativa, su capacidad de experimentación" y su mirada personal como referente de la cultura ovetense. "Gonzalo Suárez es uno de esos nombres que engrandecen la cultura de Oviedo y que nos recuerdan la importancia de reconocer a quienes han llevado el nombre de nuestra ciudad mucho más allá de sus fronteras", ha enfatizado Llaneza.

El realizador, integrante de la denominada Escuela de Barcelona, ha construido una filmografía de más de una veintena de largometrajes entre los que figuran títulos como 'Ditirambo', 'La Regenta', 'Morbo', 'Epílogo' o 'Remando al viento'.

Entre sus trabajos, el portavoz socialista ha resaltado especialmente su adaptación de 'La Regenta' y la película 'Oviedo Express', rodada y estrenada en la propia capital asturiana por encargo municipal.