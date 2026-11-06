PSOE y PP acuerdan en Avilés modificar las tarifas del agua para cumplir el contrato del servicio

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AVILÉS, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de Avilés y el Grupo Municipal Popular han alcanzado un acuerdo para introducir cambios en la estructura tarifaria del servicio de agua y avanzar en el cumplimiento del contrato del ciclo integral del agua, gestionado por la sociedad de economía mixta Aguas de Avilés.

La propuesta, que ha sido analizada y aceptada por el Ejecutivo local, se abordará el próximo martes, 10 de noviembre, en la Comisión Especial del Agua, antes de su posterior ratificación por el Pleno municipal.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés a través de una nota de prensa, el acuerdo parte de las medidas correctoras planteadas inicialmente por el Gobierno local para acercarse a la rentabilidad mínima garantizada por contrato, entre las que figuraban la modificación de las tarifas, la devolución anual al Ayuntamiento de los dividendos correspondientes y una prolongación del contrato de 30 meses, conforme a la legislación de contratos.

El PP ha presentado una alternativa que, según el Ayuntamiento, resulta viable y está económicamente justificada. La principal modificación afecta a las cuotas fijas de los consumidores domésticos, comerciales e industriales.

En concreto, la cuota fija doméstica del agua se establecerá en 10,80 euros por trimestre. En el caso de los usuarios comerciales, las cuotas fijas de agua y alcantarillado se mantendrán sin incrementos respecto a los importes actuales, mientras que las industriales se fijarán en 17 euros trimestrales por cada servicio, agua y alcantarillado, frente a los 18 euros contemplados inicialmente por el Gobierno municipal.

Estos cambios supondrán un ahorro trimestral de 1,20 euros para los usuarios domésticos, de 2,71 euros para los comerciales y de dos euros para los industriales. Las tarifas variables y los bloques de consumo se mantendrán conforme al cuadro tarifario planteado inicialmente por el Ejecutivo local.

Como medida complementaria, se establecerá un mecanismo de aportación de 1.271.000 euros para la compensación de la tasa interna de retorno (TIR), además de un seguimiento anual de la evolución económica del servicio.

El Ayuntamiento considera prioritario incorporar la nueva estructura tarifaria a la tramitación de las ordenanzas municipales para avanzar en la sostenibilidad económica del servicio y garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales.