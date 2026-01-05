El PSOE tilda de "xenófobas" las declaraciones de Canteli en la recepción a los Reyes Magos

Alfredo Canteli, en el centro - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Oviedo ha calificado de "xenófobas" las declaraciones del alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, quien durante la recepción a los Reyes Magos ha deseado que lleguen a Oviedo "inmigrantes, pero que sean inmigrantes buenos".

"No es la primera vez que el alcalde de Oviedo se descuelga con declaraciones xenófobas, pero debería ser la última. Canteli debe excusarse por sus palabras", ha afirmado el PSOE en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Según los socialistas, Oviedo "ha acogido y acoge a miles de asturianos y asturianas de otros municipios. A miles de personas nacidas en otros países. Todos y todas merecen respeto".

Asimismo, el PSOE ha criticado las palabras del regidor sobre la Fábrica de Gas y la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río. "¿A quién sirve el alcalde de Oviedo? ¿Al patrimonio de todos y todas las ovetenses o a los intereses de un fondo de inversión?", se preguntan.

Por último, el PSOE ha señalado que "hay alcaldes 'buenos', que honran su cargo y alcaldes que no están a la altura de la ciudadanía a la que deberían de representar", en referencia a Canteli.