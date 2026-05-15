El PSOE urge la reforma del Reglamento de Honores de Oviedo para adaptarlo a criterios de transparencia

El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha reclamado este viernes la apertura de un proceso de reforma y actualización del Reglamento de Honores y Distinciones municipal, vigente desde 2004, para adaptarlo a los valores de transparencia y participación ciudadana.

En una nota de prensa, Llaneza ha señalado que la norma actual presenta "carencias evidentes" en aspectos como la igualdad, la definición de incompatibilidades o las causas de revocación de honores.

"El actual reglamento responde a otra época y necesita una revisión profunda para garantizar que los reconocimientos institucionales estén guiados por criterios claros", ha afirmado el portavoz socialista.

En especial, el portavoz ha pedido "especial cuidado" con las figuras de Hijo Predilecto y Adoptivo, reservadas a quienes destacan de forma extraordinaria, y ha lamentado que en los últimos años el alcalde haya "obviado esta exigencia" en ocasiones.

Según ha defendido, el prestigio de las distinciones municipales debe sustentarse en "consensos amplios" y no en decisiones políticas "coyunturales". Pese a estas críticas, el Grupo Municipal Socialista ha votado a favor de los ocho reconocimientos propuestos por la Alcaldía por "respeto institucional", aunque ha reiterado la necesidad de abrir un debate político y social sobre el modelo de honores para proyectar una imagen "moderna y plural" de la ciudad.