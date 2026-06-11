El puente del Sella sufrirá un corte total de tráfico este lunes por obras de rehabilitación

Transportes avanza en los trabajos de rehabilitación del puente de la N-632, en Ribadesella, con una inversión de 7,74 millones de euros - TRANSPORTES

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en los trabajos de rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella situado en el kilómetro 3 de la carretera N-632, en el municipio de Ribadesella, en Asturias. Los trabajos cuentan con una inversión total de 7,74 millones de euros (IVA incluido).

Según han informado fuentes del esta cartera, para la ejecución de estos trabajos será necesario el corte total del tráfico el lunes 15 de junio, de 9.00 horas a 15.00 horas, para modificar la configuración del corte de carril y colocar la plataforma para los servicios afectados.

Se habilitará un itinerario alternativo a través de la A-8 entre los enlaces de Llovio, en el kilómetro 319, y Pando/Bones, en el kilómetro 326. Durante este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el puente.

Durante el resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con paso alternativo en ambos sentidos, de forma ininterrumpida, de lunes a domingo, regulado por semáforos.