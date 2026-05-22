El Puerto de Avilés tiene "capacidad económica para adquirir el suelo baterías a precios de mercado"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega. - EUROPA PRESS

Adriana Lastra apoya esa compra y dice que "ese suelo debe acabar en el puerto avilesino"

AVILÉS/OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, ha sido este viernes el encargado de abrir la jornada para presentar Plan Estratégico 2030-2040. Durante su intervención ha incidido en la importancia del mismo y también ha vuelto a reiterar el interés en poder adquirir el suelo de las antiguas baterías "a precios de mercado". Un interés que ha sido apoyado por la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que ha dicho que "todos los que puedan echarán una mano para que ese suelo de baterías acabe donde debe de ser que es el Puerto de Avilés".

Santiago Rodríguez Vega ha reiterado que la falta de espacio es una de las grandes carencias y limitaciones del puerto avilesino y la industria que está surgiendo les está demandando más suelo. En este contexto es donde ha querido dejar claro que "tienen capacidad económica para afrontar la compra y urbanización del suelo de baterías y para llegar a un acuerdo con Sepides a costes de mercado".

"Podemos comprarlo y ponerlo al servicio de nuevas industrias. Tenemos capacidad económica para afrontar ese reto, afrontar nuevas capacidades industriales y es una cuestión que no va contra nadie", ha indicado Rodríguez Vega, que ha recordado que el de Avilés no es un puerto hub ni lo será, sino que es un puerto industrial y por tanto quiere fundamentar su acción en base al tejido industrial de la comarca. "Queremos potenciar una actividad logística e industrial eficiente e innovadora, ser un puerto útil", dijo.

A esta cuestión, la adquisición del suelo de baterías por parte del puerto avilesino, se ha referido también la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que ha sido muy clara en su apoyo a la intención de la Autoridad Portuaria.

"La estrategia del Puerto de Avilés pasa por el desarrollo del suelo de baterías. Sepides está trabajando en el proyecto de reconversión y en este proceso hay que valorar el interés de la Autoridad Portuaria. Todos los que podamos echaremos una mano para que ese suelo de baterías acabe donde debe de ser que es el Puerto de Avilés", dijo Lastra.

Por su parte la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha indicado que la intención de la Autoridad Portuaria de adquirir el suelo de baterías reafirma su compromiso con el futuro, pero ha indicado que además de "compromiso también es una responsabilidad para con toda la comarca", Ha recordado que no se puede olvidar que la comarca no se dispone apenas de bolsas de suelo y por ello "serán muy exigentes en el destino de ese suelo en cuanto a generación de empleo de calidad".

30 AÑOS DE CAMBIOS

Santiago Rodríguez Vega ha repasado algunos de los hitos de los últimos 30 años en la historia del puerto de Avilés y ha destacado que en esas tres décadas se han invertido más de 170 millones de euros, una buena parte de fondos europeos, para ir adaptándose a los cambios de la industria y para posibilitar nuevas actividades industriales.

"Somos conscientes de lo que somos y el puesto que ocupamos, somos conscientes de nuestras limitaciones, sabemos que tenemos limitaciones operativas, que no somos el puerto de Gijón, pero sabiendo lo que somos no estamos angustiados, ni muertos de miedo sino que sabemos que somos un puerto rentable, solvente con capacidad de afrontar proyectos de futuro y somos eficientes con nuestros clientes", dijo Rodríguez Vega.

Ha añadido que ante esta situación había dos posibilidades, una mantenerse así, como están, pero "conscientes de que quedarse quieto en un entorno competitivo es a veces retroceder han decidido hacer frente a un reto de futuro y de eso habla el Plan Estratégico 2030-2040.

"Llegó el momento de hacer una reflexión en el Puerto y para ello hemos elaborado un plan de acción de futuro que esté ordenado", dijo.

En esa línea la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha indicado que presentar este Plan Estratégico significa vislumbrar un futuro mejor y alcanzarlo para el bien de toda la comarca de Avilés. En este sentido ha recordado que el avance y la transformación de toda la comarca de Avilés siempre ha ido paralela a la transformación del puerto de Avilés.

Por eso cree Monteserín que este Plan 2030-2040 debe convertirse en uno de los grandes planes de transformación de la ciudad y la comarca para consolidarla como referente de nuevas actividades y favoreciendo la competitividad industrial.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, por su parte ha incidido en que para ella es un honor participar en esta presentación y ha asegurado Rodríguez Vega lleva ya dos años hablándole de esta estrategia que "mira al futuro con ambición, con rigor y con sentido de territorio".

"Este puerto ha sabido evolucionar en estos años, es un gran activo económico y está llamado a ser un catalizador económico y social. Este plan parte de una idea que compartimos: el futuro del puerto no puede separarse del futuro industrial", dijo Lastra.

La jefa de Dominio Público de la Autoridad Portuaria, Estela Álvarez Campelo ha sido la encargada de presentar el Plan. Ha destacado que el mismo se estructura en torno a tres líneas estratégicas centrales que agrupan los objetivos clave que guiarán la acción de la APA en el horizonte del nuevo Plan Estratégico 2030-2040.

Las líneas son el crecimiento sostenible, que se centra en impulsar el desarrollo económico del puerto mediante una gestión responsable, sostenible y competitiva, asegurando que el crecimiento se traduzca en valor para clientes y territorio; el desarrollo y cohesión territorial, busca fortalecer la relación del puerto con su entorno urbano y regional, promoviendo sinergias que generen empleo, innovación y conectividad estratégica y la competitividad organizativa, se enfoca en modernizar la organización, optimizar procesos y desarrollar capacidades internas para ofrecer servicios más eficientes y seguros.