El Puerto de Gijón busca refinanciar hasta 41,3 millones de deuda de El Musel

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha iniciado el proceso para mejorar la financiación a largo plazo de parte de la deuda asociada a las obras de ampliación de El Musel, con la búsqueda de una o varias entidades financieras privadas que puedan aportar hasta 41,31 millones de euros. El objetivo es cancelar los tramos más costosos de los préstamos actuales del Banco Europeo de Inversiones y reordenar el calendario de pagos.

Según ha informado la Autoridad Portuaria, la operación no supondrá asumir nueva deuda, sino distribuir de forma más equilibrada durante los próximos años los pagos correspondientes al endeudamiento ya existente. El Consejo de Administración ha acordado iniciar el procedimiento de petición de ofertas y selección de las entidades financieras.

INSTALACIÓN FRONTERIZA DE CONTROL DE MERCANCÍAS

Por otra parte, el Consejo ha aprobado iniciar la licitación de un nuevo edificio para la Instalación Fronteriza de Control de Mercancías (IFCM), que se ubicará en el Muelle de la Osa, junto a la Terminal de Contenedores. La actuación contempla una inversión de 5,75 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

El nuevo equipamiento contará con 1.800 metros cuadrados distribuidos en una única planta y permitirá concentrar los servicios de control fronterizo, actualmente dispersos, para agilizar los trámites aduaneros, sanitarios y fitosanitarios. El proyecto contempla nueve muelles de descarga inicialmente, con posibilidad de ampliar hasta doce, además de áreas diferenciadas de inspección y circuitos separados para camiones, vehículos ligeros y peatones.

La Autoridad Portuaria señala que el 95% del tráfico de contenedores de El Musel tiene origen o destino fuera de la Unión Europea, por lo que una parte de las mercancías está sometida a controles e inspecciones físicas aduaneras, sanitarias y fitosanitarias.