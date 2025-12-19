Pumares (Foro) acusa al Ejecutivo de "blindar unos malos presupuestos" y reclama medidas efectivas para Asturias

El portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, durante su intervención este viernes en el Pleno de la Junta General. - FORO ASTURIAS

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha defendido la enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario del Principado para el próximo año, que calificó de "malos presupuestos" y de "no alineados con los problemas reales de Asturias", acusando al Gobierno autonómico de "blindar" las cuentas limitando el debate parlamentario de las mismas.

En su intervención ante la Junta General, Pumares ha criticado que el gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón y sus socios parlamentarios de IU-Convocatoria hayan reducido el debate parlamentario a un mero trámite formal, limitando a 28 días el análisis de unas cuentas que superan los 6.900 millones de euros. Según el portavoz de Foro, esta estrategia busca "blindar" unas cuentas en las que el Ejecutivo "no confía" y que impiden un control riguroso por parte de la Cámara y de la sociedad asturiana.

Pumares ha incidido en la necesidad de un debate "real y profundo" y ha reprochado al Gobierno que presente los presupuestos de forma tardía, incumpliendo los plazos previstos en el Estatuto de Autonomía, lo que considera una vulneración de los derechos de los parlamentarios y una amenaza a la calidad de las instituciones.

El diputado del Grupo Mixto ha criticado medidas concretas de los presupuestos, como la gratuidad de la Universidad de Oviedo, que ha calificado de "ineficiente, regresiva e injusta", al beneficiar a quienes menos lo necesitan según el sistema de becas del Ministerio de Educación. También ha cuestionado la política de movilidad, denunciando "sectarismo" y desequilibrios territoriales, así como la implantación de la tasa turística, la cual, a su juicio, carece de planificación y previsión.

Por el contrario, Pumares ha defendido algunas iniciativas vinculadas a la vivienda, reconociendo que se han dado pasos en la dirección correcta, aunque ha reclamado medidas adicionales como fomentar la colaboración público-privada y facilitar el acceso a la propiedad para quienes no pueden pagar el mercado libre.

El portavoz de Foro ha concluido que la enmienda a la totalidad no es un gesto "improvisado ni oportunista", sino el resultado de un análisis de las cuentas y de la "falta de respuesta" del Gobierno ante los problemas estructurales de Asturias, como la baja tasa de actividad laboral y la necesidad de políticas públicas efectivas.