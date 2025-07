Pumares (Foro) califica de "auténtica vergüenza" el nuevo aplazamiento del derribo del antiguo HUCA

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha calificado este viernes de "auténtica vergüenza" la decisión del Gobierno del Principado de aplazar de nuevo el derribo del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en el distrito ovetense de El Cristo-Buenavista.

Pumares ha cargado contra la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos por su "incapacidad para cumplir con sus compromisos" y ha señalado directamente al consejero Guillermo Peláez, a quien ha acusado de anteponer su "lealtad personal" al presidente del Principado, Adrián Barbón, frente a sus responsabilidades de gestión. "Si estuviese más preocupado en gestionar correctamente sus competencias que en hacerle la pelota a Barbón, nos iría mejor a todos los asturianos", ha manifestado.

El diputado autonómico ha advertido además del riesgo que supone mantener en pie "un edificio en ruinas en pleno centro de Oviedo", sin utilidad pública y con un elevado coste para las arcas del Principado. Según Pumares, esta situación "afecta directamente al urbanismo y a la calidad de vida de los vecinos de la zona".

En ese sentido, ha criticado la falta de previsión del Ejecutivo al no haber detectado antes la imposibilidad de rehabilitar las estructuras conocidas como "los hongos", y ha censurado también los retrasos acumulados en el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, una de las causas esgrimidas por el Gobierno para justificar la paralización.

"Es lamentable que el Principado no se diese cuenta de que los llamados 'hongos' no tenían posibilidad de rehabilitación. Y no haber trasladado aún el Centro de Transfusiones, pese a los constantes retrasos en la demolición, no tiene excusa posible", ha sentenciado Pumares.