Archivo - El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha exigido este jueves en Salas "hechos tangibles" en relación a las infraestructuras del suroccidente asturiano.

Pumares ha participado en la concentración convocada por la Plataforma 'El Suroccidente también es Asturias' en Casazorrina. Allí ha criticado duramente la "falta de interés" de los candidatos políticos por esta infraestructura, asegurando que "algunos de ellos no se han interesado jamás por la autovía del suroccidente".

Ha ironizado sobre que pueda verse incluso a la candidata del PSOE, Adriana Alastra, hablar de la autovía del suroccidente, aunque ha subrayado que la realidad es que nadie se ha preocupado por esa carretera.

El diputado del Grupo Mixto ha denunciado el "abandono institucional" de la autovía, afirmando que el gobierno del principio de Asturias se ha desentendido, al igual que el gobierno de España. Ha lamentado la falta de claridad sobre los planes futuros. "No sabemos muy bien si va a haber intención de continuar hasta León, de continuar hasta Cangas de Narcea y posteriormente hasta León, o si va a haber intención también de enlazar a la altura de Canero como estaba previsto", ha apuntado.

Pumares ha cuestionado las promesas del consejero de Movilidad asturiano, Alejandro Calvo, por decir continuará con la autovía si el gobierno de España no lo hace, afirmando que "no se cree nadie en nada" y que "los vecinos del suelo occidente, ya están desesperados, ya están hartos de promesas".

El secretario general del Grupo Mixto ha enumerado las demandas concretas de la zona: "saber cuál es la planificación y cuál es la idea en relación con la autovía del suroccidente, cuándo se va a quitar por fin el argayo que tenemos aquí en Casazorrina, cuándo va a haber esa doble calzada alrededor de la Espina".