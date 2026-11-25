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OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha lamentado este miércoles que, "un año más", la Cámara asturiana no haya podido aprobar por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mientras que su compañera en el Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha acusado al Partido Popular de "perder completamente el norte" en la defensa de los derechos de las mujeres al respaldar el texto alternativo presentado por Vox.

En declaraciones a los medios tras la reunión de la Junta de Portavoces, en la que salió adelante el texto impulsado por el PSOE con el voto favorable de todos los grupos salvo Vox, Pumares ha explicado que su formación secundó dicha propuesta por considerar que era "la más ponderada" y la que suscitaba un mayor consenso parlamentario.

"Un año más lamentamos que no haya podido salir por unanimidad una declaración institucional de esta Junta General que yo creo que sería lo necesario", ha señalado el diputado de Foro.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha censurado que el PP apoyara también la iniciativa alternativa registrada por Vox, un texto que ha calificado de "bochornoso" y que, a su juicio, intenta mezclar la violencia de género con discursos que culpabilizan "a los distintos, a los pobres y a los diferentes".

"El Partido Popular está perdiendo completamente el norte en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres en su afán por identificarse con Vox e ir de la mano a todas partes", ha afirmado Tomé, quien ha advertido de que, más allá de sus acuerdos electorales, los 'populares' "se están poniendo en contra definitivamente de las mujeres".

Finalmente, Tomé ha asegurado que "de Vox no esperaba nada" al considerarlo un partido "profundamente homófobo y machista que niega la violencia de género", pero ha reprochado al PP su falta de "seriedad, honestidad y sentido común" por alinearse con sus postulados. "Nos da una idea de lo que puede pasar si aquí en algún momento gobierna PP y Vox, que al final son lo mismo", ha concluido.