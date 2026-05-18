Pumares (Foro) lamenta que el PP pierda la mayoría absoluta y cree que Sánchez (PSOE) debe convocar elecciones

Archivo - El diputado de Foro Asturias Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha considerado una "mala noticia" que el PP haya perdido la mayoría absoluta en las elecciones celebradas en Andalucía este domingo.

Pumares se ha referido así a los comicios andaluces, en los que el PP obtuvo 53 diputados (a dos de la mayoría absoluta), el PSOE 28, Vox 15, Adelante Andalucía 8 y Por Andalucía 5.

"Es una mala noticia que el PP haya perdido la mayoría absoluta, porque que la gobernabilidad dependa de Vox genera inestabilidad", ha considerado Pumares.

El dirigente de Foro también se ha referido a los resultados de los socialistas, liderados en esta ocasión por la exministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"El PSOE sigue obteniendo menos votos en cada cita electoral, especialmente cuando la candidata está directamente vinculada al sanchismo. Eso demuestra que es insostenible que Pedro Sánchez pretenda seguir en Moncloa sin convocar elecciones", ha subrayado en sus primeras declaraciones sobre las elecciones andaluzas.



