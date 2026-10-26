Pumares (Foro) pide explicaciones al Principado por el cierre de la ITV de Granda-Gijón

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha anunciado este lunes que pedirá explicaciones al Principado por el cierre de la ITV de Granda-Gijón, tras cuatro años de funcionamiento y después de una adquisición hecha "con opacidad". En una rueda de prensa, el diputado de Foro ha explicado que ya cuando se adquirió la nave para la nueva estación de ITV en 2021 se puso sobre la mesa el "disparate" que suponía esta adquisición, porque los terrenos "no eran los más adecuados". Desde entonces, ha agregado Pumares, ni el Principado ni la gerencia de Itvasa --empresa que gestiona las inspecciones técnicas de vehículos en Asturias-- han dado explicaciones al respecto.

"Ahora Barbón tiene que responder a unas preguntas elementales", ha enfatizado Pumares, pidiendo explicaciones sobre por qué se decidió instalar allí, qué informes técnicos lo avalaron, en qué estado se encontraba la nave cuando se adquirió y cuántos fondos se han destinado para la adquisición, mantenimiento y reparaciones de la nave. Pumares pedirá explicaciones sobre este asunto en la Comisión de Ciencia de la semana que viene, y solicitará la comparecencia de la gerente de Itvasa, Marta Torre.

Estas cuestiones llegan después de que la empresa pública Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa) anunciase que sopesa cesar de manera definitiva la actividad de la estación de Granda, en Gijón, al estimar que la reparación de las instalaciones supondría un coste inicial superior al millón. La compañía tomará una decisión cuando disponga de un informe técnico preciso sobre las obras que debería acometer en este emplazamiento, que por ahora continuará sin actividad.

Itvasa cesó la actividad provisional de la estación de Granda en mayo, tras detectar desperfectos y deficiencias graves en el tejado y uno de los muros de la nave. A la espera de adoptar una decisión final, la compañía explora varias opciones, entre ellas, una posible permuta con el Ayuntamiento de Gijón del suelo donde se ubica la estación de Granda por una parcela municipal en el polígono de Tremañes, próxima a la actual estación.