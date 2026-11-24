El diputado de Foro Adrián Pumares con representantes del sindicato de prisiones 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM) - FORO ASTURIAS

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha pedido este martes la modernización integral del Centro Penitenciario de Asturias, así como el refuerzo de sus medios humanos y materiales. Tras reunirse con representantes del sindicato de prisiones 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM), ha pedido un plan de inversiones que contemple la renovación de sus instalaciones, la actualización de los sistemas de seguridad y control, la mejora de la eficiencia energética y la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones.

En una nota de prensa, Pumares ha explicado que, mientras en los centros penitenciarios de otras Comunidades Autónomas se acometen importantes inversiones, Asturias "no puede quedarse atrás". Por ello, Pumares ha instado al Ministerio del Interior a "concretar las actuaciones previstas para el centro penitenciario asturiano, su dotación presupuestaria y los plazos de ejecución".

El parlamentario ha destacado que "resulta imprescindible atender las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones y garantizar que dispongan de los medios humanos, materiales y tecnológicos necesarios para desempeñar su labor en unas condiciones adecuadas de seguridad".

Además, Pumares ha mostrado su preocupación por "las carencias en materia de asistencia sanitaria en el centro penitenciario asturiano, especialmente por la falta de facultativos", y ha advertido de que "el déficit de personal sanitario no solo compromete la atención que reciben los internos, sino que también repercute en las condiciones laborales y en la seguridad de los funcionarios de prisiones, además de generar una presión adicional sobre los servicios sanitarios asturianos".

En este sentido, el portavoz de Foro Asturias ha compartido la reivindicación del sindicato de "integrar la sanidad penitenciaria en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada hace más de veinte años".

Pumares ha pedido al Gobierno de Barbón "avanzar en las negociaciones con el Gobierno de España para hacer efectivo este traspaso, garantizando que vaya acompañado de la financiación y de los medios humanos y materiales necesarios, sin que ello suponga una merma de los recursos de los que dispone actualmente el SESPA".