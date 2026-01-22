Pumares (Foro) reclama al Principado medidas para reforzar la coordinación entre SEPA y Guardia Civil

Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 22 enero 2026 11:17
OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, reclamó al Gobierno del Principado medidas para reforzar la coordinación entre el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y la Guardia Civil, con el objetivo de "evitar conflictos de organización y garantizar la máxima eficacia en los operativos de búsqueda y rescate".

Pumares recordó que "el Estatuto de Autonomía atribuye al Principado de Asturias competencias claras en materia de protección civil y salvamento marítimo, lo que supone organizar los medios y dirigir los operativos".

Por ello, explicó que "el Gobierno autonómico no puede limitarse a mirar hacia otro lado cuando surgen problemas de coordinación entre administraciones, sino que tiene la obligación de liderar, ordenar y dar seguridad a quienes trabajan sobre el terreno".

El diputado de Foro reclamó al consejero Alejandro Calvo que "defienda a los profesionales del SEPA, clarifique los protocolos y evite que los conflictos entre administraciones se trasladen a quienes están trabajando sobre el terreno en situaciones de emergencia", e indicó que "no es aceptable que los trabajadores del sistema de emergencias queden expuestos a tensiones institucionales que no les corresponden".

Así, consideró imprescindible que" el Gobierno del Principado impulse acuerdos con la Administración del Estado para fijar reglas claras de coordinación".

