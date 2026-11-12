Pumares (Foro) tilda de "inmoral", "vergonzoso" e "ilegal" el comportamiento de Zapico

Archivo - Adrián Pumares, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha afirmado este jueves que los Servicios Jurídicos de la Junta General del Principado de Asturias han constatado que el comportamiento que tuvo en el último pleno el consejero del Gobierno asturiano Ovidio Zapico no solamente fue "inmoral" y "vergonzoso", sino que también es "ilegal".

Fue en la sesión plenaria de este martes cuando Ovidio Zapico abandonó el pleno después de decir que suspendía indefinidamente su participación en las sesiones de control parlamentario hasta que los grupos de la oposición dejasen de bloquear la tramitación de una norma sobre vivienda.

Según Pumares, esa conducat atenta "contra la normativa contra la Constitución, contra el Reglamento de esta Cámara y contra el Estatuto de Autonomía".

Pumares ha criticado duramente la "performance" del consejero al abandonar el hemiciclo, argumentando que su objetivo era "evitar que se hable de la nefasta gestión de IU en materia de vivienda", un asunto que, ha subrayado, es algo que dice la propia Sindicatura de Cuentas, que califica la gestión como "un desastre" y su consejería como "un auténtico desmadre".

El diputado ha lamentado especialmente que el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, no haya reaccionado ante los hechos, señalando que "desde el martes no haya dicho absolutamente nada para censurar el comportamiento de su consejero".

Pumares ha cuestionado la falta de respuesta del presidente autonómico ante lo que considera un "incumplimiento flagrante" de la normativa, afirmando que "es una auténtica vergüenza y algo lamentable" que Barbón, "tan activo en Twitter y en otras ocasiones, no ha tenido ni un solo segundo para censurar el comportamiento vergonzoso, lamentable e ilegal de su consejero".

El representante de Foro Asturias ha instado a la Cámara a pronunciarse sobre los hechos, manifestando que "no puede permanecer callada".