Pumares (Foro) ve "síntomas de descomposición" en el Gobierno tras lo ocurrido este viernes en la Junta General

Archivo - El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares. - FORO ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo autonómico "no sabe por dónde anda" y lo ocurrido en el Parlamento asturiano "es fruto del nerviosismo" de un gobierno que cree que está "en descomposición" y al que ha acusado de "incumplir sistemáticamente los plazos" en la tramitación presupuestaria.

"Esto surge de un problema, que es que hay un cronograma que no tiene ningún sentido, que cualquier cosa que pasa genera un problema mayúsculo", ha afirmado.

Pumares ha apuntado que "los diputados tenemos la obligación de estar en nuestro puesto de trabajo, que por eso tenemos un sueldo, y hoy hemos estado todos; solo faltaba uno". Sobre la ausencia de Xabel Vegas (IU-Convocatoria) en la Comisión de Hacienda de esta mañana, ha dicho que "no hay excusa" y ha afirmado que "eso, en la en la empresa privada, tendría consecuencias".

"Aquí lo que hay es un gobierno que está claramente en caída libre, que da síntomas de agotamiento, y eso es una muestra más de desagradamiento", ha insistido.

El diputado de Foro ha recalcado que el Gobierno regional incumple el Estatuto de Autonomía, así como el Reglamento de la Junta General, y ha recordado que "el presupuesto tenía que haber entrado antes del último trimestre del año, es decir, en el mes de octubre". "Ahora también se incumple el Reglamento de la Cámara, porque no tenemos plazo para analizar el dictamen que apruebe la comisión el martes", ha añadido.

El diputado de Foro ha apuntado que "para cumplir los plazos deberíamos irnos al mes de enero, pero eso es culpa de un gobierno que ya está agotado".