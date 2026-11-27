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OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado este viernes el fallecimiento del empresario asturiano Sabino García Vallina, fundador de TSK, a quien ha definido como "uno de sus grandes referentes empresariales".

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, recogido por Europa Press, Pumares ha señalado que, con su visión, capacidad emprendedora, liderazgo y compromiso con el Principado, García Vallina construyó desde Asturias "un grupo empresarial de referencia internacional, generando empleo, riqueza y oportunidades".

Asimismo, el dirigente forista ha destacado que el fundador de TSK demostró que desde Asturias "se pueden desarrollar grandes proyectos empresariales y competir con éxito en cualquier lugar del mundo".

Finalmente, Pumares ha trasladado su reconocimiento y gratitud por la aportación del empresario a la comunidad autónoma y ha expresado su pésame a su familia, a sus amigos y a todos los profesionales que forman parte de la compañía.